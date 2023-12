Assam के जोरहट में मिलिट्री स्टेशन के पास सुनी गई हल्के धमाके की आवाज

असम के जोरहाट जिले में मिलिट्री स्टेशन के पास आज शाम हल्के धमाके की आवाज सुनी गई. रक्षा पीआरओ के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी. रक्षा पीआरओ की तरफ से बताया गया कि ज्यादा जानकारी का पता लगाया जा रहा है.

Mild blast sound heard near Army gate of Jorhat military station in Assam’s Jorhat district this evening. Details being ascertained: Defence PRO, Guwahati

— ANI (@ANI) December 14, 2023