  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking News 1 June Commercial Cylinders Become More Expensive Again These 5 Rules Will Change Along With Car Prices Rcb Wins Ipl Title For Second Consecutive Time
LIVE

Breaking News 1 June: कमर्शियल सिलेंडर फिर हुआ महंगा, कार की कीमतों सहित बदल जाएंगे ये 5 नियम, RCB लगातार दूसरी बार जीता IPL का खिताब

1 June breaking news: देश में कमर्शियल सहित छोटू सिलेंडर के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं, UPI लिमिट और बैंक में कैश डिपॉजिट करने से जुड़े नियम आज बदल रहे हैं. वहीं, RCB ने लगातार दूसरी बार IPL ट्रॉफी अपने नाम किया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 1, 2026, 6:40 AM IST
Breaking News representative image
1 जून की दिनभर की खबरे

Breaking News today 1 June: देश में कमर्शियल सिलेंडर एक बार भी महंगा हुआ है. 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 3113.50 रुपये में मिलेगा. वहीं, 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर में 11 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई. आज से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं. बैंक में कैश डिपॉजिट के नियमों में भी बदलाव हुआ है. एक सीमा से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर एक्सट्रा चार्ज लग सकता है. UPI, अब ATM लिमिट की प्रक्रिया सेट किया है. एक तय सीमा से ज्यादा UPI रिचार्ज करने पर 23 रुपये का शुल्क तक लग सकता है. वहीं, RCB ने दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया. RCB ने 156 रनों को चेज करते हुए 5 विकेट से गुजरात टाइटंस को हराया.

देश-विदेश की नई-नई खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ..

और पढ़ें: Breaking News Today 31 May: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए BJP उम्मीदवारों का ऐलान, यहां पढ़ें देश भर की हर खबर

Follow updates here:

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.