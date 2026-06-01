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Breaking News 1 June: कमर्शियल सिलेंडर फिर हुआ महंगा, कार की कीमतों सहित बदल जाएंगे ये 5 नियम, RCB लगातार दूसरी बार जीता IPL का खिताब

1 June breaking news: देश में कमर्शियल सहित छोटू सिलेंडर के दाम में बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं, UPI लिमिट और बैंक में कैश डिपॉजिट करने से जुड़े नियम आज बदल रहे हैं. वहीं, RCB ने लगातार दूसरी बार IPL ट्रॉफी अपने नाम किया है.

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1 जून की दिनभर की खबरे

Breaking News today 1 June: देश में कमर्शियल सिलेंडर एक बार भी महंगा हुआ है. 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है. अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 3113.50 रुपये में मिलेगा. वहीं, 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर में 11 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई. आज से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं. बैंक में कैश डिपॉजिट के नियमों में भी बदलाव हुआ है. एक सीमा से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर एक्सट्रा चार्ज लग सकता है. UPI, अब ATM लिमिट की प्रक्रिया सेट किया है. एक तय सीमा से ज्यादा UPI रिचार्ज करने पर 23 रुपये का शुल्क तक लग सकता है. वहीं, RCB ने दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया. RCB ने 156 रनों को चेज करते हुए 5 विकेट से गुजरात टाइटंस को हराया.

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