दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद, निकलने से पहले देख लें लिस्ट- नहीं कर पाएंगे एंट्री-एग्जिट

नई दिल्ली में जारी छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली मेट्रो ने बुधवार को 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है. अगले आदेश तक यात्री इन स्टेशनों पर एंट्री या एग्जिट नहीं कर पाएंगे.

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Updated: July 22, 2026, 12:36 PM IST
Delhi Metro Station
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज बंद रहेंगे @Unsplash.com
  • दिल्ली में छात्र आंदोलन के बीच DMRC ने बंद किए 16 स्टेशन
  • लुटियन दिल्ली के 16 स्टेशनों में बंद रहेगी एंट्री-एग्जिट
  • इंटरचेंज स्टेशनों में आराम से ट्रेन बदल सकेंगे पैसेंजर्स
  • कनॉट प्लेस, संसद और PM आवास के आसपास के स्टेशनों को किया गया बंद

Delhi Metro 16 Stations To Remain Closed: देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के जारी आंदोलन के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है. ये सभी स्टेशन राजधानी के अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं, जहां संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, कनॉट प्लेस के इलाके आदि आते हैं. मेट्रो प्रशासन ने अगले आदेश तक इन मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है. हालांकि यात्री स्टेशनों के भीतर मौजूद इंटरचेंज की सुविधा का लाभ ले पाएंगे. सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च के बाद से हालात नियंत्रण से बाहर हो गए थे.

ये स्टेशन हैं

1. लोक कल्याण मार्ग
2. राजीव चौक
3. पटेल चौक
4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
5. बाराखंभा रोड
6. सुप्रीम कोर्ट
7. सेवा तीर्थ
8. जनपथ
9. मंडी हाउस
10. केंद्रीय सचिवालय
11. आईटीओ
12. दिल्ली गेट
13. इंद्रप्रस्थ
14. खान मार्केट
15. जोर बाग
16. शिवाजी स्टेडियम

और पढ़ें: Breaking News Today 22 July: पेपर लीक मुद्दे पर दिल्ली में माहौल गर्म, सरकार संसद में चर्चा को दिख रही तैयार

अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस

सोमवार को आंदोलनकारियों के संसद मार्च के दौरान पुलिस और छात्र आंदोलनकारियों के बीच झड़प की खबरें आई थीं. पुलिस को हालात काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा था. इसके बाद मंगलवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था. ऐसे में आज भी इन इलाकों में पुलिस अलर्ट पर है और ऐसे में DMRC ने आंदोलनकारियों को इन इलाकों से दूर रखने के लिए यह फैसला लिया है.

पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

संसद में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और सरकार छात्रों के मुद्दों पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है. इस बीच CJP का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है. इस बीच पुलिस ने सड़कों पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, रफी मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. पुलिस ने आंदोलनकारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों का सहयोग करने की अपील की है.

CJP से दूसरे दौर की बातचीत करेगी सरकार

इस बीच खबरें हैं सरकार के प्रतिनिधि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से आज दूसरे दौर की बातचीत करेगी. इससे पहले सरकार की ओर सोमवार को इनसे मुलाकात की गई थी, जब CJP ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग समेत अपनी 3 मांगे सरकार के सामने रखी थीं. सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यह बातचीत की थी.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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