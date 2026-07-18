Breaking News 18 July: ईरान ने मार गिराया अमेरिकी MQ-9 ड्रोन, होर्मुज में धधके तेल टैंकर, भारत की प्रतिक्रिया सामने आई,

Breaking News today: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब बेकाबू हो चुकी है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बुशेहर के आसमान में अमेरिका का बेहद आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है. वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य में दो विशाल तेल टैंकर बारूदी सुरंगों की चपेट में आकर भीषण आग की लपटों में घिर गए हैं, जिसके बाद ईरान ने इस वैश्विक तेल मार्ग को पूरी तरह बंद घोषित कर दिया है. इतना ही नहीं, ईरान की घातक ‘खैबर शिकन’ मिसाइलों ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी ‘मुवाफ्फक साल्टी एयर बेस’ को निशाना बनाकर वहां भारी तबाही मचाई है.
इस महायुद्ध की आंच अब सीधे भारत तक पहुंच गई है. इन हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत और कई के घायल होने के बाद, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने नई दिल्ली में ईरानी उप-राजनयिक (DCM) को तलब कर बेहद सख्त शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए. सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार ने शिपिंग कंपनियों को आदेश जारी कर होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर भारतीय नाविकों की तैनाती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.
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