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Breaking News LIVE Update: कोलकाता के होटल में भीषण आग से बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत

Breaking News LIVE Update: झारखंड में छात्र आंदोलन का असर- 2014 से अब तक 44 परीक्षाएं रद्द, आज सुप्रीम कोर्ट में NTA पर भी सुनवाई

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Updated: August 19, 2026 8:14 AM IST
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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News LIVE Update 19 August: झारखंड में परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर धरने पर बैठे छात्रों की जीत होती दिख रही है. मंगलवार को हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2014 से आयोजित हुई झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की 44 परीक्षाएं रद्द हो गईं. साथ ही सीआईडी /स्पेशल इन्वेटिगेशन टीम (SIT) इन अनियमितताओं की जांच करेगी.

उधर नई दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट NEET-UG 2026 की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली National Testing Agency (NTA) पर सवाल खड़ा किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे कि NTA को बदला जाए या पूरी तरह नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए.

और पढ़ें: Breaking News Update: यूक्रेन के खारकीव में रूस का मिसाइल अटैक, 10 लोगों की मौत

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  • Aug 19, 2026 8:14 AM IST
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    – संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में दी गई व्यवस्था के मुताबिक केवल हिंदू,सिख और बौद्ध धर्म के दलित समुदायों को अनुसूचित जाति का प्राप्त है. अगर कोई इनके अलावा कोई दूसरा धर्म (ईसाई या मुस्लिम धर्म) अपनाता है तो उनका यह दर्जा तत्काल समाप्त हो जाता है.
  • Aug 19, 2026 8:00 AM IST

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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