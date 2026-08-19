Breaking News LIVE Update: कोलकाता के होटल में भीषण आग से बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत

Breaking News LIVE Update 19 August: झारखंड में परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर धरने पर बैठे छात्रों की जीत होती दिख रही है. मंगलवार को हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2014 से आयोजित हुई झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की 44 परीक्षाएं रद्द हो गईं. साथ ही सीआईडी /स्पेशल इन्वेटिगेशन टीम (SIT) इन अनियमितताओं की जांच करेगी.
उधर नई दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट NEET-UG 2026 की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली National Testing Agency (NTA) पर सवाल खड़ा किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे कि NTA को बदला जाए या पूरी तरह नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए.
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