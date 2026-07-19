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Breaking News 19 July: सोनम वांगचुक को हटाए जाने पर संसद में सरकार को घेरेगा विपक्ष, ईरान के जॉर्डन हमले पर भड़का US, फीफा में इंग्लैंड को ब्रॉन्ज

Breaking News 19 July today: भारत में मानसून सत्र से ठीक पहले विपक्षी दलों ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन हटाए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उधर, मध्य-पूर्व में जॉर्डन के एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी वायुसेना ने भीषण जवाबी बमबारी शुरू की है. वहीं, खेल के मैदान से खबर है जहां इंग्लैंड ने मियामी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 19, 2026, 7:51 AM IST
Breaking News Today
ब्रेकिंग न्यूज

Breaking News 19 July: भारत की राजधानी दिल्ली में संसद के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. नीट-यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन पर बैठे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाकर जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है. इस कार्रवाई पर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विपक्षी नेताओं का स्पष्ट आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है. सोमवार को शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान विपक्ष दोनों सदनों में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने और तीखे सवाल पूछने की रणनीति बना चुका है.

इसी बीच, वैश्विक मोर्चे पर मध्य-पूर्व से बेहद चिंताजनक खबर आ रही है. जॉर्डन में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस पर ईरान के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और एक लापता है. इस हमले के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर पेंटागन ने ईरान के खिलाफ अपना हवाई अभियान अत्यंत आक्रामक कर दिया है. पिछले एक सप्ताह से जारी इस सैन्य कार्रवाई के बीच बहरीन में हवाई हमले के आपातकालीन सायरन बजाए गए हैं, वहीं कुवैत ने तेहरान पर अपने महत्वपूर्ण बिजली और पेयजल संयंत्र को निशाना बनाने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कड़े सैन्य जवाब की घोषणा करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य में अतिरिक्त F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है.

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तनाव के इस माहौल के बीच, खेल जगत से फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक मुकाबला सामने आया. मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप के तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया. मैच फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार मैचों में शुमार हो गया है, जिसमें कुल 10 गोल दागे गए. पहले हाफ में इंग्लैंड ने बुकायो साका के दो शानदार गोलों की बदौलत 4-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने लगातार दो जादुई गोल दागकर न केवल फ्रांस की वापसी कराई, बल्कि लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. अंततः जूड बेलिंघम के एक अद्भुत सोलो रन और गोल ने इंग्लैंड की 6-4 से ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की. 1966 के बाद फीफा विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

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  • Jul 19, 2026 8:22 AM IST

  • Jul 19, 2026 8:22 AM IST
    जम्मू-कश्मीर | एक और स्थानीय निवासी ने कहा कि बाढ़ आने से पहले यहां कम से कम 300-400 गाड़ियां खड़ी थीं, और रातों-रात सब बह गईं… हम प्रशासन से दिल से गुजारिश करते हैं कि जेसीबी या क्रेन भेज कर कम से कम जो गाड़ियां यहां फंसी हैं उन्हें तो निकाला जाए. हम प्रशासन से ईमानदारी से आग्रह करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद करे. बाढ़ के हालात अभी भी गंभीर हैं, बारिश नहीं रुकी है.
  • Jul 19, 2026 8:15 AM IST

  • Jul 19, 2026 8:15 AM IST
    CJP प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने कहा कि भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है, अब पता चल रहा है ये कितना कठिन है. मैं सोनम सर और यहां अनशन पर बैठे छात्रों के हौसले को सलाम करता हूं. कल के मार्च के लिए आज मैं अपनी ऊर्जा बचा रहा हूं.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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