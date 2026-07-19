Breaking News 19 July: सोनम वांगचुक को हटाए जाने पर संसद में सरकार को घेरेगा विपक्ष, ईरान के जॉर्डन हमले पर भड़का US, फीफा में इंग्लैंड को ब्रॉन्ज

Breaking News 19 July: भारत की राजधानी दिल्ली में संसद के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. नीट-यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन पर बैठे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाकर जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है. इस कार्रवाई पर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विपक्षी नेताओं का स्पष्ट आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है. सोमवार को शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान विपक्ष दोनों सदनों में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने और तीखे सवाल पूछने की रणनीति बना चुका है.
इसी बीच, वैश्विक मोर्चे पर मध्य-पूर्व से बेहद चिंताजनक खबर आ रही है. जॉर्डन में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस पर ईरान के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और एक लापता है. इस हमले के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर पेंटागन ने ईरान के खिलाफ अपना हवाई अभियान अत्यंत आक्रामक कर दिया है. पिछले एक सप्ताह से जारी इस सैन्य कार्रवाई के बीच बहरीन में हवाई हमले के आपातकालीन सायरन बजाए गए हैं, वहीं कुवैत ने तेहरान पर अपने महत्वपूर्ण बिजली और पेयजल संयंत्र को निशाना बनाने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कड़े सैन्य जवाब की घोषणा करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य में अतिरिक्त F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है.
तनाव के इस माहौल के बीच, खेल जगत से फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक मुकाबला सामने आया. मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप के तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हरा दिया. मैच फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार मैचों में शुमार हो गया है, जिसमें कुल 10 गोल दागे गए. पहले हाफ में इंग्लैंड ने बुकायो साका के दो शानदार गोलों की बदौलत 4-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने लगातार दो जादुई गोल दागकर न केवल फ्रांस की वापसी कराई, बल्कि लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. अंततः जूड बेलिंघम के एक अद्भुत सोलो रन और गोल ने इंग्लैंड की 6-4 से ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की. 1966 के बाद फीफा विश्व कप में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.
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