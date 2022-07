रुबैया सईद अपहरण मामले में आज कोर्ट ने रुबिया के बयान दर्ज किए. सईद ने अपने अपहरणकर्ताओं को पहचान लिया है. बता दें कि साल 1989 में आतंकियों ने रूबिया सईद का अपहरण कर लिया था. जिस वक्त रुबैया का अपहरण हुआ तो उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री थे. रुबैया का अपहरण यासीन मलिक और उसके साथियों ने किया था. रुबैया ने आज कोर्ट में अपने अपहरणकर्ताओं की पहचान की और बयान दर्ज कराए. मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद की बहन हैं.Also Read - तिहाड़ जेल में उम्रकैद काटेगा यासीन मलिक, 20 साल छोटी मुशाल से किया था प्यार, ऐसी थी लव स्टोरी

1989 kidnapping case | The statement of witness Rubaiya Sayeed (sister of PDP chief Mehbooba Mufti) was recorded in court today. She has identified (Yasin Malik). 23rd August is the next date of hearing. She has identified 4 accused in total: Monica Kohli, CBI lawyer pic.twitter.com/tJFy1GoMKi

— ANI (@ANI) July 15, 2022