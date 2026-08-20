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Breaking News LIVE Update: लद्दाख में स्थापित किया जाएगा जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट का बेंच- अमित शाह

Breaking News LIVE Update: नई दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी ने तय किया कि वह अगले 25 सालों तक लोकसभा की सीटों में बदलाव नहीं चाहती है और यह संख्या 543 ही रहनी चाहिए.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Breaking News LIVE Update 20 August: बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई, जहां पार्टी ने अलग-अलग मुद्दों और चुनौतियों पर अपनी रणनीति तय की है. इस बैठक में पार्टी ने वंदे मातरम के गायन पर भी अपना रुख साफ कर दिया. उसका कहना है कि वह इस गीत के 2 पैरा का ही गायन करने की परंपरा बरकरार रखेगी, जो प्रस्ताव उसकी 1937 में CWC की बैठक में पास हुआ था. इसके अलावा इस बैठक में लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के मुद्दे पर भी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है. केंद्र सरकार नए परिसीमन सिस्टम के लिए संविधान में संशोधन कर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना चाहती है लेकिन कांग्रेस अगले 25 साल तक इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं चाहती है.

उधर अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बैन लगाने की मांग की है. आगामी 29 अगस्त को RSS प्रमुख मोहन भागवत अमेरिकी दौरे पर जाएंगे. उनकी इस यात्रा से पहले USCIRF अमेरिकी सरकार से मांग की है के वह RSS नेताओं से मुलाकात न करे और न ही उनके साथ कोई उच्च स्तरीय मीटिंग हों.

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