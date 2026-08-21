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Breaking News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को फिर जेल में डाला, TCS धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को जमानत

Breaking News Update: पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर जेल में वापस भेज दिया है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News 21 August: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता इमरान खान को एक बार फिर जेल में डाल दिया गया है. गुरुवार देर रात ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अडियाला जेल से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त) को सरकार को आदेश दिया था कि उनकी सेहत खराब चल रही है. ऐसे में उन्हें 48 घंटों के भीतर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए. कोर्ट ने 16 सितंबर तक उनके यहीं रुकने का आदेश भी दिया था लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपना रुख बदल दिया है. बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनकी सेहत की जांच के बाद उनके जेल में रहने को सुरक्षित बताया और इसके बाद इमरान खान को कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच वापस अडियाला जेल में उनके सेल मे भेज दिया गया है.

इधर भारत में TCS कंपनी में जबरन धर्म-परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी निदा खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निदा खान को नियमित तौर पर पुलिस थाने में हाजरी लगानी होगी.

उधर क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में कप्तान रूट ने 66 रन बनाए. यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 68वां अर्धशतक था. टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक फिफ्टी बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की यह बराबरी है. अब इस मामले में जो रूट और सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं.

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