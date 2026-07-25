Breaking News 25 July: CJP-सरकार बैठक खत्म, जंतर-मंतर पर कड़ा पहरा, आज भारत-जिम्बाब्वे T20 मुकाबला

Breaking News today: 25 जुलाई की बड़ी खबरों में NEET पेपर लीक विवाद और भारत-जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज का दूसरा मुकाबला अहम हैं. नई दिल्ली के विट्ठल हाउस में नीट पेपर लीक का विरोध कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के बीच अहम बैठक खत्म हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ हुई 1 घंटे की बैठक में CJP के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने तीन मांगें रखीं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार पीड़ितों के मुआवजे और प्रदर्शनकारियों से केस वापस लेने पर सहमत हो गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी गई. सरकार का तर्क है कि मंत्री के इस्तीफे की बजाय सिस्टम की खामियों को सुधारा जाएगा और भविष्य में NEET परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी. आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है. बैरिकेड्स को मजबूत जंजीरों से बांधकर और वेल्डिंग करके रास्ता पूरी तरह सील कर दिया गया है.
वहीं, खेल की दुनिया में, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा T-20 मैच खेलेगी. पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे चल रही भारतीय टीम आज सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी.
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