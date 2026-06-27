Breaking News 27 June: नोएडा आएंगे योगी आदित्यनाथ, अमेरिका ने ईरान पर किया ड्रोन से हमला, हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

Breaking News 27 June today: देश-दुनिया और खेल के मैदान से आज तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और यमुना सिटी को बड़ी सौगात देंगे. दूसरी ओर, अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है. वहीं, खेल के मैदान में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतमबुद्ध नगर के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं. वह नोएडा और यमुना सिटी के विकास के लिए 9,228 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री सबसे पहले जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का जायजा लेंगे. यमुना सिटी (यीडा) क्षेत्र में 6,750 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी जाएगी. नोएडा क्षेत्र में करीब 2,478 करोड़ रुपये की 70 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी.
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी: इस वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए नोएडा पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए रूट डायवर्जन रहेगा. वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
यातायात एडवाइजरी
यातायात हेल्पलाइन नं०–9971009001 pic.twitter.com/5BPIYYkQ57
— Noida Traffic Police (@Noidatraffic) June 26, 2026
हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक कार्गो जहाज पर ईरानी सेना ने हमला किया था. इससे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इससे नाराजगी जाहिर की. उसके बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तेहरान के मिसाइल, ड्रोन और रडार साइटों को निशाना बनाया. वहीं, ईरानी सेना (IRGC) ने भी अमेरिकी हमले का जवाब दिया. IRGC ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है. बता दें कि ये हमला उस समय हुआ जब स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच शांति प्रस्ताव पर बातचीत चल रही थी। इस हमले से शांति प्रक्रिया को बड़ा झटका लग सकता है.
एफआईएच (FIH) प्रो लीग के बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से हरा दिया है. लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए इस मैच की शुरुआत में भारत 0-1 से पिछड़ रहा था. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की और पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया. इस मैच में भारत की ओर से सात अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल दागे. दो दिन पहले भी भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था. इस बड़ी जीत से भारतीय फैंस में भारी उत्साह है.
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