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Breaking News 28 June: सेशेल्स को भारत की बड़ी सौगात, PM मोदी ने दिया मेड इन इंडिया गश्ती जहाज, ईरान पर अमेरिका के हमले जारी

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30 जून तक सारी बड़ी खबरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सेशेल्स में हैं. शनिवार को विक्टोरिया के माहे हवाई अड्डे पर लैंड करते ही उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया. सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने खुद एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की, जिसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

भारत ने सौंपा गश्ती पोत ‘लेस्पवार’

शनिवार दोपहर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेशेल्स की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने सेशेल्स सरकार को उपहार के रूप में भारत में बना तेज गश्ती पोत लेस्पवार सौंपा, जिसका क्रियोल भाषा में अर्थ उम्मीद होता है. इसके साथ ही भारत की ओर से सेशेल्स को रक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए ये चीजें भी दी गईं, 10 उपयोगी वाहन, 5 लेजर रेडियल नौकाएं, 6 आधुनिक एंबुलेंस.

Mon’n pran par dan seremoni pour remet bato patrol rapid apele Lespwar, bann Lanbilans ek Veikil litilite pour Lafors Defans Sesel (SDF) kot baz Gard Lakot Sesel ansanm avek Prezidan, Dokter Patrick Herminie.@StateHouseSey pic.twitter.com/yosA6PJXdi — Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन उपहारों से हिंद महासागर में सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूती मिलेगी. अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इसके बाद उन्होंने वहां के प्रसिद्ध नेशनल बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया, जहां वे एक 194 साल पुराने ऐतिहासिक कछुए से भी मिले.

अमेरिका का ईरान पर 24 घंटे में दूसरा एयर स्ट्राइक

एक तरफ जहां हिंद महासागर में शांति और सहयोग की तस्वीरें दिखीं, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पास भारी तनाव पैदा हो गया है. अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे के भीतर दूसरी बार जोरदार हवाई हमला किया है. अमेरिकी सेना (CENTCOM) के मुताबिक, ईरान ने हाल ही में पनामा के एक कमर्शियल तेल टैंकर पर ड्रोन हमला करके सीजफायर (युद्धविराम) के नियमों को तोड़ा था. ईरान की इस उकसावे वाली कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग में बाधा डालने के जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने यह जवाबी कार्रवाई की है. इस हमले के बाद खाड़ी देशों में सैन्य हलचल और तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है.