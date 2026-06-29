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Breaking News 29 June: गर्मी से पिघल रहे बाबा बर्फानी, केतन हत्याकांड में बड़ा अपडेट, अमेरिका-ईरान की बैठक में इन मुद्दों पर बनी बात

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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

अमरनाथ गुफा में हिमलिंग का आकार घटने से बढ़ी चिंता

खाड़ी देशों में शांति के लिए अमेरिका-ईरान कतर में करेंगे बैठक

पुणे के केतन हत्याकांड में हत्या के रिहर्सल से बड़ा खुलासा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज शुभेंदु सरकार पेश करेगी समान नागरिक संहिता बिल

Breaking News 29 June: आज (29 जून 2026) का दिन सुरक्षा, समान नागरिक संहिता विधेयक और ईरान-अमेरिका के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है. एक और प्रकृति और आस्था के केंद्र अमरनाथ गुफा से जहां जलवायु परिवर्तन के चिंताजनक संकेत मिले हैं. वहीं दूसरी और मध्य पूर्व में युद्ध के मुहाने पर खड़े अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर बातचीत का रास्ता चुना है. बहुचर्चित केतन हत्याकांड में महाराष्ट्र की पुलिस ने इस हत्या की परतों को खोलकर सबको चौंका दिया है. पूर्वी भारत के सियासी मैदान यानी पश्चिम बंगाल में आज एक ऐसा विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा जाने वाला है, जो सूबे के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है.

अमरनाथ गुफा में छोटा हुआ प्राकृतिक हिमलिंग

इस साल अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले ही बाबा बर्फानी के प्राकृतिक हिमलिंग का आकार तेजी से सिकुड़ने लगा है. समुद्र तल से लगभग 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुफा के आसपास इस बार सर्दियों में बहुत कम बर्फबारी दर्ज की गई. इसके अतिरिक्त, मई और जून के दौरान ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में औसत से काफी अधिक तापमान दर्ज किया गया, जिससे हिमलिंग तेजी से पिघल रहा है. हालांकि, श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि इस प्राकृतिक बदलाव का श्रद्धालुओं के दर्शन और यात्रा की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्यावरणविद इसे ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी चेतावनी मान रहे हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच ‘शांति’

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मालवाहक जहाजों पर हुए हमलों और उसके बाद अमेरिकी हमलों के बाद दोनों देशों ने कतर की मध्यस्थता में बातचीत जारी रहने तक एक-दूसरे पर कोई भी सैन्य कार्रवाई न करने का अस्थाई समझौता किया है. बता दें कि इस नाजुक द्विपक्षीय समझौते को नया जीवन देने और शांति बहाली की संभावनाओं को टटोलने के लिए मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्षों के उच्च प्रतिनिधियों के बीच एक संवेदनशील बैठक आयोजित होने जा रही है.

पुणे मर्डर मिस्ट्री

महाराष्ट्र की पुणे ग्रामीण पुलिस ने केतन अग्रवाल हत्याकांड की तफ्तीश में चौंकाने वाले डिजिटल और ग्राउंड सबूत हासिल किए हैं. पुलिस के अनुसार, हत्या की आरोपी सिया गोयल और उसके साथी चेतन चौधरी ने केवल मर्डर करने के क्रूर तरीकों को इंटरनेट पर ही नहीं खोजा था, बल्कि वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले लोहगढ़ किले के एकांत इलाके में जाकर इसकी बकायदा रिहर्सल भी की थी. खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए आरोपियों ने पूछताछ का अभ्यास करने से लेकर अपना रूप और वेश बदलने तक की पूरी साजिश रची थी.

बंगाल विधानसभा में UCC विधेयक

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार सोमवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है. इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है. इस कदम से न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, बल्कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दोनों धड़े भी इस कानून के खिलाफ खुद को सबसे बड़ी आवाज साबित करने की आपसी होड़ में उलझ गए हैं.