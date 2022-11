असम-मेघालय सीमा पर पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 48 घंटों के लिए 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद

Assam-Meghalaya border Firing: असम और मेघायल सीमा पर हुई पुलिस फायरिंग में छह लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में पांच जयंती हिल्स जिले की मुखरो गांव के स्थानीय लोग हैं. वहीं, एक असम वन विभाग का कर्मी शामिल है. मेघालय पुलिस FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है. सभी मृतकों के परिवारों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

A magisterial inquiry will be initiated into the incident. I have spoken to Assam CM on the incident and he has assured cooperation: Meghalaya CM Conrad Sangma on firing incident in Assam-Meghalaya border pic.twitter.com/1ygjnAQNow — ANI (@ANI) November 22, 2022