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Breaking News 7 July: इंडोनेशिया में PM मोदी का कार्यक्रम, देश में भीषण बारिश का अलर्ट, फीफा वर्ल्ड कप से पुर्तगाल बाहर,

Breaking News 7 July 2026: 7 जुलाई 2026 की सुबह बड़ी खबरों के साथ हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और वहां की संसद को संबोधित करेंगे. दूसरी तरफ, देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और मुंबई में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन से 1-0 से हारकर पुर्तगाल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर खत्म हो गया है.

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7 July breaking news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ सुबह 08:30 से दोपहर 12:30 बजे (IST) द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

फीफा विश्व कप 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है.

स्पेन से मिली करारी हार के बाद दिग्गज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान पर ही रो पड़े.

IMD ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार और एमपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Breaking News 7 July: आज 7 जुलाई 2026 की सुबह देश और दुनिया से बड़ी खबरें लेकर आई है. कूटनीतिक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंडोनेशिया यात्रा के तहत आज राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, वहां की संसद को संबोधित करने के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे. खेल जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है, जिसके बाद दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो रो पड़े. वहीं, मौसम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण मुंबई समेत देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

इंडोनेशिया में PM मोदी का शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की रणनीतिक यात्रा का आज सबसे अहम दिन है. उनके आज के कार्यक्रमों का समय इस प्रकार है,

सुबह 08:30 से दोपहर 12:30 बजे (IST): इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता और औपचारिक स्वागत.

दोपहर 02:30 से शाम 03:45 बजे: इंडोनेशियाई संसद परिसर (Kompleks Parlemen) में विभिन्न कार्यक्रम और संसद में पीएम मोदी का विशेष संबोधन.

शाम 05:40 से रात 07:00 बजे (IST): इंडोनेशिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों (Indian Diaspora Event) के साथ विशेष कार्यक्रम और संवाद.

इंडोनेशिया के अलावे पीएम मोदी इस बार आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे.

भीषणा बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब (Depression) के कारण पूरे देश में मानसून प्रचंड रूप ले चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए देशव्यापी अलर्ट जारी किया है. मुंबई और आस-पास के जिलों के लिए आज अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों में आज भारी बारिश के साथ 40 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आने की आशंका है.

फीफा वर्ल्ड कप से पुर्तगाल बाहर

फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच खेले गए बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया. इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया, जबकि पुर्तगाल का सफर यहीं खत्म हो गया. इस हार के साथ ही महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना हमेशा के लिए टूट गया. मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो मैदान पर अपनी आंखों में आंसू लिए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस को भावुक कर रही हैं.

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