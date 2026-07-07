Breaking News 7 July: इंडोनेशिया में PM मोदी का कार्यक्रम, देश में भीषण बारिश का अलर्ट, फीफा वर्ल्ड कप से पुर्तगाल बाहर,

Breaking News 7 July: आज 7 जुलाई 2026 की सुबह देश और दुनिया से बड़ी खबरें लेकर आई है. कूटनीतिक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंडोनेशिया यात्रा के तहत आज राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, वहां की संसद को संबोधित करने के बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे. खेल जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है, जिसके बाद दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो रो पड़े. वहीं, मौसम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण मुंबई समेत देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की रणनीतिक यात्रा का आज सबसे अहम दिन है. उनके आज के कार्यक्रमों का समय इस प्रकार है,
इंडोनेशिया के अलावे पीएम मोदी इस बार आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे.
बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब (Depression) के कारण पूरे देश में मानसून प्रचंड रूप ले चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए देशव्यापी अलर्ट जारी किया है. मुंबई और आस-पास के जिलों के लिए आज अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित 17 राज्यों में आज भारी बारिश के साथ 40 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आने की आशंका है.
फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच खेले गए बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया. इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया, जबकि पुर्तगाल का सफर यहीं खत्म हो गया. इस हार के साथ ही महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना हमेशा के लिए टूट गया. मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो मैदान पर अपनी आंखों में आंसू लिए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस को भावुक कर रही हैं.
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