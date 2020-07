नई दिल्ली: नेपाल में भारतीय न्यूज़ चैनल को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. नेपाल में भारतीय खबरिया चैनल्स बंद कर दिए गए हैं. ये फैसला नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने लिया है. और भारतीय चैनल्स बंद कर दिए हैं. नेपाल में अब भारतीय न्यूज़ चैनल्स नहीं देखे जा सकते हैं. Also Read - कालापानी-लिपुलेख मुद्दा: नेपाल ने भारतीय सीमा पर खोलीं छह चौकियां, दो को किया बंद

ये जानकारी नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई को दी है. ये पहला मौका है जब नेपाल में भारत के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है. ये तब किया गया है जब नेपाल की सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है. बिना किसी सरकारी आदेश के ही केबल ऑपरेटर्स ने ये बड़ा कदम उठाया है. नेपाल की सरकार या नेपाली पीएम केपी शर्मा ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है.

Nepali Cable TV providers tell ANI, signals for Indian news channels have been switched off in the country. No official government order of the same till now. Also Read - भारत विरोधी टिप्‍प्‍णी का मामला: नेपाल में पीएम ओली के भविष्‍य पर आज होगा फैसला

