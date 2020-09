Breaking News: All schools to continue to remain closed till September 30 in Delhi: दिल्ली में सभी छात्रों के लिए स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ये जानकारी की. दिल्ली सरकार ने अनलॉक-4 को ध्यान में रखते शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि 20 सितंबर से पहले किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही कक्षा 9-12 के छात्र माता-पिता की अनुमति से या स्वेच्छा से 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं. Also Read - कोरोना से स्वस्थ हुए 40 प्रतिशत मरीजों में एंटीबॉडी नहीं बची, सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली सरकार ने कहा, "21 सितंबर से कक्षा 9-12 के छात्र अपने माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति से स्कूल जा सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी, जिसका पालन स्कूलों द्वारा किया जाएगा."