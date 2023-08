Earthquake: इस राज्य में लगे भूकंप के झटके, सहमे लोग

Earthquake: असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में भूकंप के झटके लगे. यहां रात करीब 8.50 बजे 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप की गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी.

An earthquake of magnitude 4.4 hits Assam’s West Karbi Anglong at around 8:50 pm: National Center for Seismology pic.twitter.com/0qDXX3OTyg — ANI (@ANI) August 19, 2023