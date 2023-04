न्यूज़ एजेंसी ANI का ट्विटर हैंडल ब्लॉक, ट्विटर ने 'बच्चा' बताकर की कार्यवाही, जानें वजह

ANI Twitter Handle Blocked: देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी में से एक ANI के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है. ANI के ट्विटर हैंडल को ट्विटर ने अजीब बताकर ब्लॉक किया है. ट्विटर पर ANI के 7. 5 मिलियन यानी करीब 75 लाख फॉलोअर्स थे. ANI का ट्विटर हैंडल खोलने पर ‘This account doesn’t exist’ लिखकर आ रहा है.

ट्विटर हैंडल ब्लॉक होने को लेकर ANI की एडिटर स्मिता प्रकाश ने ट्वीट किया है. स्मिता प्रकाश ने लिखा कि ANI को फॉलो करने वालों के लिए बुरी खबर है. देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी, जिसके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, को बंद कर दिया है. ट्विटर ने ये मेल भेजा है, जिसमें लिखा है कि ANI की उम्र 13 साल से कम उम्र है. स्मिता प्रकाश ने लिखा कि पहले हमारा गोल्ड टिक ले लिया गया. उसकी जगह ब्लू टिक लगा दिया गया और अब लॉक आउट ही कर दिया गया.