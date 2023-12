अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, राजीव चंद्रशेखर-शोभा करंदलाजे को मिली यह जिम्मेदारी

मध्यप्रेदश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीन केंद्रीय मंत्रियों और कई सांसदों को मैदान में उतारा था. चुनावी नतीजों के बाद विधायक बने इन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके बाद कई मंत्रालयों में पद खाली हो गया. गुरुवार (7 दिसंबर) देर रात केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. अर्जुन मुंडा को नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) का मंत्रालय सौंपा गया.

President Droupadi Murmu has directed Union Minister Arjun Munda to be assigned the charge of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Union Minister Sushri Shobha Karandlaje to be assigned the charge of the Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries,…

— ANI (@ANI) December 7, 2023