Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को पूरे देश में रहेगी आधे दिन की छुट्टी, सरकार का ऐलान

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है. 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे. इन सबके बीच केंद्र सरकार की तरफ से 22 जनवरी को देश भर में आधे दिन की छुट्टी (Half day Holiday) की घोषणा की गई है. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 22 जनवरी 2024 को पूरे देश में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की जाती है.

Due to the overwhelming sentiment of the employees and requests from them, Central Government announces half day closing till 2:30 pm on 22nd January 2024, at all Central Government offices, Central institutions and Central industrial establishments throughout India on the… pic.twitter.com/9xTPwSx3Ga

