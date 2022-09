पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साल 2003 के मानव तस्करी (Human Trafficking) मामले में गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi News) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) से बेल मिल गई है. मालूम हो कि पटियाला कोर्ट ने 2003 के मानव तस्करी मामले में उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी. गायक को 14 जुलाई को अदालत की तरफ से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद से पटियाला जेल में रखा गया था.Also Read - 'अग्निपथ' भर्ती योजना को लेकर पंजाब के CM भगवंत मान को क्यों करना पड़ा ट्वीट? जानें क्या है पूरा मामला...

Punjab and Haryana High Court grants relief to singer Daler Mehndi; stays the decision of Patiala Court that had sentenced him to two years of imprisonment in a 2003 human trafficking case.

— ANI (@ANI) September 15, 2022