Nupur Sharma Case: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नुपूर शर्मा के खिलाफ चल रहे सभी केसों को एक साथ कर दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी जारी रहेगी. मालूम हो कि बीते 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा की गिरफ्तारी पर लोग लगाई थी.Also Read - 'जनसंख्या विस्फोट' नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Further, all the clubbed FIRs against Nupur Sharma have been transferred to Delhi Police for investigation.

