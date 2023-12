Qatar में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों पर विदेश मंत्रालय का बड़ा अपडेट, जानें क्या दी जानकारी | VIDEO

कतर में मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना (Indian Navy) के 8 पूर्व कर्मियों पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने बड़ा अपडेट दिया है. साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने कहा कि भारतीय दूत ने मौत की सजा पाए सभी 8 भारतीयों से मुलाकात की है और अपील दायर किये जाने के बाद से अबतक दो सुनवाई हो चुकी है.

#WATCH | MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, “You would have seen Prime Minister Modi meet Sheikh Tamim Bin Hamad, the Amir of Qatar in Dubai on the sidelines of CoP28. They’ve had a good conversation on the overall bilateral relationship as well as in the well-being of the… pic.twitter.com/PfcBKtKvnm

