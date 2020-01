CDS Bipin Rawat Statement: दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश हैं, तब तक हमें इस खतरे का सामना करते रहना होगा. हमें इससे निर्णायक ढंग से निपटना होगा. अगर हमें ऐसा लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म होने वाली है, तो हम गलत हैं. यह केवल उसी तरह खत्म हो सकता है जिस तरह से अमेरिकी 9/11 के बाद शुरू हुए थे.

Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat, at Raisina Dialogue 2020, in Delhi: The war on terror is not ending, it is something which is going to continue, we will have to live with it, until we understand and get to the roots of terrorism pic.twitter.com/DKp8J9hBCU — ANI (@ANI) January 16, 2020

सीडीएस बिपिन रावत ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कही. उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, यह कुछ ऐसा है जो आगे भी जारी रहेगा, हमें इसके साथ तब तक रहना होगा जब तक हम आतंकवाद की जड़ों तक न पहुंच जाएं.

Chief of Defence Staff: We’ve to bring an end to terrorism & that can only happen the way Americans started after 9/11, they said let’s go on a spree on global war on terror. To do that you have to isolate the terrorists,anybody who is sponsoring terrorism has to be taken to task https://t.co/lpFjgn7ayj pic.twitter.com/6ahRvbOg8z — ANI (@ANI) January 16, 2020

रावत ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा इतनी जल्दी नहीं होने वाला. आतंकवाद का सामना लोगों को तब तक करना पड़ेगा जब तक आतंकवाद को पोषित करने वाले देश मौजूद रहेंगे. आतंकवाद को प्रयोजित करने वाले देश परदे के पीछे से आतंकवादियों को इस्तेमाल करते हैं. उन्हें हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं. इस तरह तो हम आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर सकते.

Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat: Any country which is sponsoring terrorism has to be taken to task. I feel one of the measures adopted is of blacklisting by Financial Action Task Force (FATF) is one good measure. Diplomatic isolation, you have to do this. pic.twitter.com/RIvXHEZTBv — ANI (@ANI) January 16, 2020

उन्होंने कहा कि आपको हर किसी के साथ (अफगानिस्तान में) शांति समझौते पर आना होगा, अगर आपको उनके साथ शांति समझौते पर आना है, तो आपको बातचीत के लिए शांति से जाना होगा. तालिबान या जिस भी संगठन पर विचार कर रहे हैं, आतंक को आतंक के उस हथियार को छोड़ना होगा, उन्हें राजनीतिक मुख्यधारा में आना होगा. कोई भी देश जो आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है उसे जवाबदेह बनाना होगा. मुझे लगता है कि अपनाए गए उपायों में से एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा ब्लैकलिस्ट करना है.