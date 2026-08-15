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Breaking News: चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन में बवाल, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंड़ीगढ़ में कौमी इंसाफ एकता मंच का प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है. पुलिस हालात नियंत्रण करने में जुट गई है. उसने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 15, 2026, 2:55 PM IST
Chandigarh Protest on Bandhi Sikhs
चंडीगढ़ में बंदी सिखों की रिहाई को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन
  • सिख बंदियों की जेल से रिहाई को लेकर हो रहा प्रदर्शन
  • आंतकवांद और हत्या के आरोप में जेलों में बंद हैं कई सिख
  • कौमी इंसाफ मोर्चा की मांग, जिन कैदियों की सजा पूरी उन्हें रिहा करें
  • आज 15 अगस्त के दिन राजभवन का घिराव करने को इकट्ठा हुए थे प्रदर्शनकारी

Quami Insaaf Morcha’s  Protest in Chandigarh: स्वतंत्रता दिवस की 80वीं सालगिरह के मौके पर चंडीगढ़ से कुछ चिंताजनक खबरें आ रही हैं. यहां कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर तले सिख कैदियों की रिहाई को लेकर लोग प्रदर्शन पर उतरे थे. प्रदर्शनकारी राजभवन का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे इस दौरान पुलिस को उन्हें रोकने के लिए भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है. पुलिस को स्थिति नियंत्रण में लाने कोशिश कर रही है.

बताया जा रहा है कि सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रदर्शनकारी राजभवन का घेराव करने की कोशिश में आगे बढ़ रहे थे. कौमी इंसाफ मोर्चा ने सिखों की रिहाई की मांग को लेकर राजभवन कूच का ऐलान किया था.

और पढ़ें: CM थलपति विजय और तृषा का रिश्ता हुआ कन्फर्म? 15 अगस्त के वायरल VIDEO ने मचाई हलचल

भेष बदलकर राजभवन पहुंचा पूर्व सांसद, गिरफ्तार

इस विरोध प्रदर्शन में शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान भेष बदलकर राजभवन के पास पहुंच गए. वह अपने चेहरों पर मेडिकल बैडेंज यानी चोट पर लगाई जाने पट्टियां बांधकर पीड़ित का भेष बनाकर अपने सर्मथकों के साथ कार में सवार थे. वह खुद को घायल दिखाकर राजभवन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंड़ीगढ़ पुलिस के जवानों ने उनकी करतूत को पहचानकर उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया.

पुलिस को चकमा देने की थी कोशिश

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौमी इंसाफ मोर्चा के राजभवन घेराव के ऐलान के बाद चंड़ीगढ़ पुलिस ने पहले ही यहां की सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी की हुई थी. इस बीच सिमरनजीत सिंह मान यहां चलाकी कर राजभवन के करीब तक पहुंच गए थे. पुलिस को उन पर शक हुआ और उन्होंने गाड़ी रोककर जांच की तो उनका भेद खुल गया. उनकी पहचान होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

इन सिख कैदियों की रिहाई की हो रही मांग

ये प्रदर्शनकारी जिन सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं. उनमें CM बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा दविंदरपाल सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजोआना, जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह भ्योरा और गुरदीप सिंह खेहरा शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर के ऊपर आतंकवाद और हत्या जैसे संगीन मामलों के अपराध में सजा काट चुके हैं.

यह है इस मोर्चे की मांग

इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सभी अपनी तय सजा पूरी काट चुके हैं. इसलिए इनकी तत्काल रिहाई की जानी चाहिए लेकिन वे अभी तक जेलों में बंद हैं. जगतार सिंह हवारा के पिता गुरचरण सिंह हवारा ने कहा, ‘जब देश के बाकी आजादी का जश्न मनाते हैं तो कई सिखों को कैदियों की लंबी कैद के कारण आजादी से वंचित महसूस होता है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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