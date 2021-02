Comedian Munawar Faruqui Got Interim Bail From Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी है. उनके खिलाफ इंदौर में धार्मिक भावनाएं आहत करने का एक मामला दर्ज हुआ था. जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी इसके बाद फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने जमानत खारिज करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. फारूकी पर एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था. Also Read - Sushant Singh Rajput Death Case: सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CBI पर सवाल है तो...

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष फारूकी की याचिका पर सुनवाई हुई. Also Read - Whatsapp Privacy Policy: व्हाट्सऐप की समय-समय पर बदल रही अपनी निजता नीति, अब हाईकोर्ट ने उठाया ये कदम

भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर फारूकी और अन्य को एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. विधायक के बेटे ने शिकायत दर्ज करायी थी कि फारूकी ने नववर्ष पर इंदौर में एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. बाद में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. Also Read - Franklin Templeton: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 20 दिनों के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाए फ्रैंकलिन टेम्पलटन

हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को अपने आदेश में फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सौहार्द्र को बढ़ावा देने उनका संवैधानिक कर्तव्य है.

मामले में एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज की दी गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक एक जनवरी को इंदौर के 56 दुकान इलाके में एक कैफे में कॉमेडी शो का आयोजन हुआ था. भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारूकी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी.