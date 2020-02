नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने दिल्ली के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. सोनिया गांधी ने दिल्ली के हालात के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार बताया. इसके साथ ही उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की. सोनिया गांधी ने कहा कि हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है. देश ने दिल्ली चुनाव के दौरान भी यही देखा था. कई बीजेपी नेताओं ने गलत तरीके से बयानबाजी कर माहौल में डर पैदा किया था.

Congress Interim President Sonia Gandhi in Delhi: There is a conspiracy behind the violence, country also saw this during Delhi elections. Many BJP leaders made inciting comments creating an atmosphere of fear and hatred. #DelhiViolence pic.twitter.com/O6c1at9bLO

— ANI (@ANI) February 26, 2020