नई दिल्ली: कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) बीजेपी (BJP) में शामिल हो गए हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया. इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यहां मौजूद रहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के लिए ठीक ढाई बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. एक दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. ज्योतिरादित्य ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा था. इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि जो अभी हो रहा है, वो सब एक साल पहले ही तय हो गया था.

ज्योतिरादित्य सिंधिया: वो राजनेता जिन्हें आज भी है ‘महाराजा’ का दर्जा, विदेश से नौकरी छोड़ शुरू की थी पॉलिटिक्स

#WATCH Live from Delhi: Jyotiraditya Scindia joins Bharatiya Janata Party (BJP), in presence of BJP President JP Nadda https://t.co/xBIMuF4CKZ

— ANI (@ANI) March 11, 2020