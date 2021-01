Breaking News: Congress President Election will be held in May: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव मई महीने में होगा. आज शुरू हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया ने ये ऐलान किया. गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार के बाद उस वक्त अध्यक्ष पर विरजमान राहुल गांधी ने पद छोड़ दिया था. उसके बाद पार्टी ने सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाया था. Also Read - कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक शुरू, नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हो सकता है फैसला