नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमित होने की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया. उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था. अहमद पटेल पिछले एक महीने से कोरोना से संक्रमित थे. पीएम मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है. अहमद पटेल के बेटे फजल ने ट्वीट करके पिता के निधन की जानकारी दी. Also Read - Covid-19 in Delhi: दिल्ली में 13 दिन में 750 से ज्यादा लोगों की मौत, सीएम केजरीवाल ने पीएम से 1,000 ICU बेड आरक्षित करने का किया अनुरोध

कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अहमद पटेल को 15 नवंबर को आईसीयू में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी शारीरिक जांच में लगी हुई थी लेकिन काफी कोशिशों के बाद उनको बचाया नहीं जा सका. कोरोना से संक्रमित होने के बाद एक अक्टूबर को अहमद पटेल ने ट्वीट करके खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी. Also Read - दिसंबर में नए संसद भवन का शिलान्यास कर सकते हैं पीएम मोदी, डिजिटल इंटरफेस से लैस होगा नया पार्लियामेंट

पटेल के बटे फजल ने ट्वीट में लिखा आज सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर उनका निधन हुआ. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वे एक महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे. खुदा उन्हें जन्नत दे.

अहमद पटेल ने 71 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की अचानक मौत ने भारतीय राजनीति में एक सन्नाटा पसर गया है. पीएम मोदी ने उनकी मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्हें श्रद्धाजंलि देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि अहमद पटेल जी का निधन काफी दुख पहुंचाने वाला है. उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

Saddened by demise of Ahmed Patel Ji. He spent years in public life, serving society. Known for his sharp mind, his role in strengthening the Congress party would always be remembered. Spoke to his son Faisal & expressed condolences. May Ahmed Bhai’s soul rest in peace: PM Modi pic.twitter.com/v9Dd388xG9

— ANI (@ANI) November 25, 2020