Corona Virus in India: देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक करोड़ पार हो गई है. भारत से इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही आगे है, जहाँ एक करोड़ से अधिक कोरोना केस हैं. अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा है, जहाँ संक्रमितों की संख्या ने एक करोड़ का पार किया है.

भारत में एक करोड़ मामले होने में 325 दिन का समय लगा. देश में पहला केस 30 जनवरी, 2020 को सामने आया था. देश में अब तक 16 करोड़ लोगों का टेस्ट हो चुके हैं. भारत में पिछले 24 घंटे में 25153 मामले सामने आये. इसके साथ ही 347 लोगों की मौत हुई है.

India's #COVID19 case tally crosses the 1-crore mark with 25,153 new infections; death toll at 1,45,136

Total numbers of recovered and active cases are 95,50,712 and 3,08,751 respectively pic.twitter.com/GSpwrMpiz2

