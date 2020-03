नई दिल्ली: पूरी दुनिया फिलहाल कोरोना वायरस की समस्या से जूझ रही है. एक तरफ जहां दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना भारत में भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है. ऐसे में भारत सरकार व सभी राज्यों सरकारें कोरोना को लेकर हाई अलर्ट पर हैं. सभी राज्यों की सरकार कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह की योजनाओं पर काम कर रही हैं साथ ही सख्ती से फैसले भी ले रही हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाते हुए निर्देश भी जारी किया है. इस निर्देश में बताया गया है कि कोरोना पीड़ित लोग अगर क्वैरेंटाइन किए जाने के बाद इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

Following repeated instances of people fleeing Quarantine/Isolation, the #HomeMinistry is constrained to ask #MaharashtraPolice to act against such offenders endangering themselves & everyone else under the #EpidemicDiseasesAct #MaharashtraPoliceJoinWarOnCorona

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) March 19, 2020