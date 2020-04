नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट के दौरान एकजुटता दिखाने के लिए पीएम मोदी की दीये जलाने की अपील का पूरे देश में जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है. पूरा देश रात 9 बजे से अपने घरों की बालकनी में दीये जलाकर खड़ा है. कई जगह पर लोग दीये जलाने के साथ-साथ घर की बत्तियां बंद कर मोमबत्ती और टॉर्च से उजाला करते दिखे. बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार यानी आज रात में नौ बजे देशवासियों से नौ मिनट तक घर की बत्तियां बंद कर दीपक, मोमबत्ती और टॉर्च का उजाला करने की अपील की थी. Also Read - कोच मिकी आर्थर बोले- जीत की आदत डालने के लिए श्रीलंका को फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है

लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर 'ओम' बनाने के लिए मिट्टी के दीपक जलाए.

Tamil Nadu: People form the map of India, by lighting earthen lamps in Chennai, following the call of PM Modi to switch off all the lights of houses today at 9 PM for 9 minutes, and just light a candle, ‘diya’, or mobile’s flashlight, to mark India’s fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/IK3pUOJ61o

— ANI (@ANI) April 5, 2020