Breaking News: दिल्ली सरकार ने ऐसी घोषणा की है, जिसका अभिभावक लंबे से इंतजार कर रहे थे.

शुक्रवार को मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेस में कहा,

किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं.

तीन महीने की फीस नहीं मांग सकते. ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं.

अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन फेसिलिटी से नहीं काटी जाएंगी

ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं चार्ज करेगा.

एक महीने की ही ट्यूशन फीस ले सकेगा. इसके अलावा कोई और फीस चार्ज नहीं करेगा.

टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी स्टाफ को सैलरी देनी ही होगी.

It has come to my notice that many schools are taking fees arbitrarily and charging transportation fees even when schools are closed. Private schools should not stoop to this level. Be it private or government schools, they cannot hike fees: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/Bm80wyYlUG

