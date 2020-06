नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार ने अपना एक अहम फैसला महज कुछ घंटों के अंतराल में वापस ले लिया है. जी हां, दरअसल अब दिल्ली में सभी नर्सिंग होम को ‘कोविड-19 नर्सिंग होम’ में नहीं बदला जाएगा. अब इस आदेश को तत्‍काल प्रभाव से वापस ले लिया है. Also Read - कोविड-19 : अमित शाह ने चार IAS अधिकारियों का दिल्ली तबादला किया, केन्द्र से भी दो अधिकारियों को भेजा

इससे पहले शनिवार रात दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के मकसद से 10 से 49 बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे एवं मध्यम मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित किया था. इसमें कहा गया था, 'छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम (10 से 49 बिस्तर वाले) में कोविड और गैर-कोविड मरीजों के एक-दूसरे के परस्पर सपंर्क में आने से बचने के लिए और कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऐसे सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किया गया है, जिनकी बिस्तर क्षमता 10 से 49 है.' लेकिन अब ये आदेश वापस ले लिया है.

Delhi Government withdraws its order declaring all nursing homes having bed strength between 10 beds to 49 beds as COVID-19 nursing homes.

