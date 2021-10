Earthquake in Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. अरुणाचल प्रदेश में इस बार 4.1 रिक्टर पैमाने की तीव्रता से भूकंप के झटके लगे हैं. कुछ ही दिन में ये दूसरा मौका है जब अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके लगे हैं.Also Read - Earthquake: महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई तीव्रता

An earthquake of magnitude 4.1 on the Richter scale occurred 143 km NNW of Basar, Arunachal Pradesh at 10:15 IST today: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) October 2, 2021