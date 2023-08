Earthquake: दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भी हिली धरती, अफगानिस्तान में था केंद्र

Earthquake: दिल्ली एनसीआर में भूकंप (Tremors Felt in Delhi NCR) के तेज झटके महसूस किये गए हैं. कुछ देर पहले ही दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किये. न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि चंडीगढ़ मोहाली और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आया. यहां के लोगों ने भी झटके महसूस किये. जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में 5. 6 रिक्टर स्केल से झटके लगे. जबकि दिल्ली में ये तीव्रता 5. 8 थी. देर शाम नौ बजकर 34 मिनट पर भूकंप के झटके लगे.

बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान (Earthquake in Afghanistan) है. अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र से भूकंप की शुरुआत हुई. अफगानिस्तान में 5. 8 रिक्टर स्केल से भूकंप आया.