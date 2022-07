Earthquake Update: अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार और मंगलवार के बाद बुधवार की सुबह एक बार फिर भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किये गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के अनुसार अंडमान सागर इलाके में सुबह 5.56 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गए. हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.Also Read - Top 10 News In Hindi: दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट की कराची में इमर्जेंसी लैंडिंग, नेपाल में सड़क दुर्घटना में नौ की मौत, मुंबई की बारिश, पढ़ें लेटेस्ट खबरें...

An earthquake of magnitude 4.6 occurred at around 5.56 am, in the Andaman Sea, today: National Center for Seismology

