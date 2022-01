Earthquake in Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. जम्मू कश्मीर के साथ ही अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके लगे हैं. भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फायजाबाद बताया जा रहा है.Also Read - Video: LoC से सेना के जवानों ने नए साल पर देशवासियों को ऐसे दी शुभकामनाएं, लगाए भारत माता के नारे

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार आज Fayzabad, Afghanistan के निकट रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसके साथ ही पडोसी देश ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके लगे. वहीं, इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला. जम्मू कश्मीर में भी 6 बजकर 45 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किये गए.

An earthquake of magnitude 5.1 occurred 84-km South East of Fayzabad in Afghanistan: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) January 1, 2022