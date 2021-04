everyone above the age of 18 to be eligible to get Corona vaccine भारत सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है. मोदी सरकार ने सोमवार को ये फैसला लिया. फैसले के मुताबिक भारत सरकार ने 1 मई से COVID-19 टीकाकरण की उदारीकृत और त्वरित चरण 3 रणनीति की घोषणा की जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीका प्राप्त करने के लिए पात्र हैं. Also Read - मध्य प्रदेश: कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, गरीबों को 3 माह का राशन निशुल्क मिलेगा

COVID टीकाकरण रणनीति के तीसरे चरण के तहत, वैक्सीन निर्माता भारत सरकार को जारी किए गए अपने मासिक सेंट्रल ड्रग्स प्रयोगशाला के 50% की आपूर्ति करेंगे और शेष 50% खुराक की आपूर्ति राज्य सरकार और खुले बाजार में करेंगे. Also Read - उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक कोरोना वायरस से संक्रमित