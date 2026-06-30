Breaking News: दिल्ली के फेमस परिक्रमा रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

Fire At Parikrama Restaurant: दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित अंतरिक्ष भवन में मशहूर ‘परिक्रमा- द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट’ (Parikrama Restaurant) में मंगलवार (जून, 30, 2026) को आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग रेस्टोरेंट के किचन एरिया में लगी, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी कार्रवाई शुरू की गई. दिल्ली फायर सर्विस को सूचना मिलने के बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. फायरफाइटर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. आग लगने की वजह और नुकसान का फिलहाल पता नहीं चल सका है. अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
A call about fire at Parikrama Restaurant on Barakhamba Road was received around 3:40 PM. Six fire tenders were dispatched to the scene. The fire has been brought under control. No casualties were reported: Delhi Fire Service
— ANI (@ANI) June 30, 2026
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