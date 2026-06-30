Breaking News: दिल्ली के फेमस परिक्रमा रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

Fire At Parikrama Restaurant: बाराखंबा रोड पर अंतरिक्ष भवन में स्थित 'परिक्रमा- द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट' की छत से धुआं उठता देखा गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

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Fire At Parikrama Restaurant: दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित अंतरिक्ष भवन में मशहूर ‘परिक्रमा- द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट’ (Parikrama Restaurant) में मंगलवार (जून, 30, 2026) को आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग रेस्टोरेंट के किचन एरिया में लगी, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी कार्रवाई शुरू की गई. दिल्ली फायर सर्विस को सूचना मिलने के बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. फायरफाइटर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. आग लगने की वजह और नुकसान का फिलहाल पता नहीं चल सका है. अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.