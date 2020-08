नई दिल्ली: गुजरात के एक अस्पताल में फिर से आग लग गई. आग आईसीयू में लगी. मरीज सुरक्षित बाहर आ गए. मरीजों की जान बचा ली गई. आग से कोई हताहत नहीं हुआ है. मौके पर कई अधिकारी मौजूद हैं. आग बुझाने की कोशिश की जा रही है. Also Read - अगले 24 घंटे में इन राज्‍यों में बाढ़ का भारी खतरा, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

आग गुजरात के जामनगर में लगी है. जामनगर में गुरु गोविंद सिंह गवर्मेंट हॉस्पिटल स्थित है. हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई. आग लगने से अफरातफरी मच गई. कई मरीज खुद बाहर आ गए तो कई को निकाल लिया गया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर बुला ली गई. इसके साथ ही जामनगर म्युनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं.

Gujarat: Fire breaks out in ICU unit at Guru Gobind Singh Government Hospital in Jamnagar. All patients evacuated from ICU.

Jamnagar Municipal Commissioner and Collector present at the hospital. pic.twitter.com/Ok5svaeas8

