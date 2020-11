Former Assam CM Tarun Gogoi passes away: असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का सोमवार को निधन गया. वे 86 साल के थे. ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दी. 84 वर्षीय कांग्रेस नेता का इलाज गौहाटी मेडिकल कॉलेज (जीएमसीएच) में चल रहा था. गोगोई का रविवार को छह घंटे तक डाय​लिसिस हुआ था और यह दोबारा विषाक्त चीजों से भर गया. Also Read - अलविदा: छात्र संघ के सेनापति से लेकर तीन बार CM की कुर्सी तक, तरुण गोगोई ने राजनीति में ऐसे बनाया था दबदबा

असम के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके 86 साल के गोगोई को दो नवंबर को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था. शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार को वेंटिलेटर पर रखा गया था. गोगोई 25 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये थे और इसके अगले दिन उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था. Also Read - Tarun Gogoi Health Update: असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई वेंटिलेटर पर, हालत बेहद नाजुक

इसके बाद 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी. गोगोई को 25 अक्टूबर को कोरोना से उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी. उन्हें इलाज के दौरान प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी. Also Read - बिहार: छठ घाट पर अवैध हथियार से गोलीबारी, 5 घायल दो की हालत गंभीर

तरुण गोगोई के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, “श्री तरुण गोगोई एक सच्चे कांग्रेसी नेता थे. उन्होंने अपना जीवन असम के सभी लोगों और समुदायों को एक साथ लाने के लिए समर्पित कर दिया. मेरे लिए, वह एक महान और बुद्धिमान शिक्षक थे. मैं उन्हें बहुत प्यार करता था और उनका सम्मान करता था. मैं उन्हें मिस करूँगा. गौरव और परिवार के प्रति मेरा प्यार और संवेदनाएं.”

Shri Tarun Gogoi was a true Congress leader. He devoted his life to bringing all the people and communities of Assam together.

For me, he was a great and wise teacher. I loved and respected him deeply.

I will miss him. My love and condolences to Gaurav & the family. pic.twitter.com/jTMfSyAJ6J

