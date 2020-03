नई दिल्ली: पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं. रंजन गोगोई ने राज्यसभा में शपथ ले ली है. शपथ ग्रहण के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया. सांसदों ने नारेबाजी की. सांसदों ने शपथ के दौरान वॉकआउट कर दिया. उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर गोगोई जैसे ही शपथ लेने निर्धारित स्थान पर पहुंचे, वैसे ही विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया. इस पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसा व्यवहार सदस्यों की मर्यादा के अनुरूप नहीं है. इसके बाद गोगोई ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली. गौरतलब है कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनित किया था.

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में गोगोई के कई फैसले बेहद विवादित रहे हैं. उन्होंने कई अहम सुनवाई टाली थी. रंजन गोगोई करीब 6 महीने महीने पहले ही रिटायर हुए थे. रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित करने को लेकर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे.

Delhi: Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi takes oath as Rajya Sabha MP. President Ram Nath Kovind nominated him to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/pnQ2uTWVfH

— ANI (@ANI) March 19, 2020