पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण का निधन, 97 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Shanti Bhushan Dies: पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण का निधन हो गया है. 97 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है. दिग्गज वकील शांति भूषण ने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और 1977 से 1979 तक इस पद पर रहे. साल 2018 में शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ सिस्टम में बदलाव की मांग की थी. उनके पुत्र प्रसिद्ध एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण हैं.

Former Law Minister and Senior Advocate Shanti Bhushan passes away. (File pic) pic.twitter.com/UY2irnYAx5 — ANI (@ANI) January 31, 2023