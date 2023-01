Sharad Yadav Dies: पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Sharad Yadav Dies: पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है. उनकी बेटी सुभाषिनी ने फेसबुक के जरिये इसकी पुष्टि की. जेडीयू (JDU) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव (Sharad Yadav Death) का निधन गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ. शरद यादव की बेटी सुभाषिणी ने फेसबुक पर लिखा, ‘पापा नहीं रहे.’

फोर्टिस अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘शरद यादव को अचेत और अवस्था में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में आपात स्थिति में लाया गया था. जांच में उनकी पल्स या रिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर नहीं था. एसीएलएस प्रोटोकॉल के तहत उनका सीपीआर किया गया. हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. रात 10 बजकर 19 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. शरद यादव ने निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi On Sharad Yadav) ने शोक जताया.