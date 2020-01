Nirbhaya Gang Rape Case: राजधानी दिल्‍ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंग रेप और मर्डर के दोषियों को फांसी देने के लिए कोर्ट ने नया डेथ वारंट (fresh death warrant) जारी किया है. दिल्‍ली की अदालत ने नए डेथ वारंट के आदेश में अब चारों दोषियों की फांसी की नई तारीख मुकर्रर की है. इसके मुताबिक, चारों दोषियों – मुकेश सिंह (32), विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को अब 22 जनवरी की बजाय एक फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी.

2012 Delhi gang-rape case: A Delhi court issues fresh death warrant for convicts for 1st February, 6 am pic.twitter.com/hHvXo6Av1d

