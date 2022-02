श्रीनगर: आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के गांदरबल जिले में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के बंकर पर एक ग्रेनेड फेंका. ये ग्रेनेड सड़क पर जाकर फट गया, सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया. यदि ये ग्रेनेड बंकर पर गिरता तो सुरक्षा बल हताहत हो सकते थे, हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ. पुलिस ने बताया कि गांदरबल के चापरगुंड इलाके में एसएसबी के बंकर को निशाना बनाया गया.Also Read - Jammu Kashmir: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, 3 घुसपैठिए ढेर; 36 किलो ड्रग्स बरामद

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ग्रेनेड लक्ष्य से चूक गया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए सड़क पर ही फट गया. इलाके को तलाशी के लिए घेर लिया गया है. इलाकी की तलाशी ली जा रही है. कई जगहों पर जांच हो रही है. सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं.

J&K | Terrorists lobbed a grenade towards a security bunker in the Chapargung area of Ganderbal district, however, it missed the intended target and exploded on road. No report of any injury.

