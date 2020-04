नई दिल्ली: देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़ कर 543 हो गई जबकि संक्रमण के मामले बढ़ कर 17,265 हो गए हैं. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को अपने डेली बुलेटिन में बताया कि अभी देश में कोविड-19 से 14,175 लोग संक्रमित हैं जबकि 2,547 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं. उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है. Also Read - सरकार ने बताया कब हटेगा उड़ानों पर प्रतिबंध, विमानन कंपनियों को बुकिंग करने से रोका, यहां जानिए पूरी डिटेल

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कल से 1553 अतिरिक्त मामलों की पुष्टि हुई है जिससे देश में कुल पुष्टि किए गए मामलों की संख्या 17265 तक हो गई है. पिछले 24 घंटों में 36 और मौतें भी हुईं हैं. Also Read - मुंबई में 30 मीडियाकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, अन्य की रिपोर्ट का इंतजार

इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पुदुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडागु और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में कोई COVID19 को कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है. अब ऐसे 59 जिले हो गए हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। गोवा अब COVID-19 मुक्त है. Also Read - भारत के नए FDI नियम से तिलमिलाया चीन, बोला- WTO के मुक्त व्यापार के सिद्धांत का उल्लंघन हैं ये नियम

Mahe in Puducherry, Kodagu in Karnataka & Pauri Garhwal in Uttarakhand have not reported any #COVID19 case in last 28 days. The number of districts where no case has been reported in last 14 days has increased to 59. Goa is now COVID-19 free: Lav Agarwal, Union Health Ministry pic.twitter.com/XqTrIZ0Vkx

